Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Presidente da República em férias comenta a atualidade do país

por Antena 1

Foto: Piroschka van de Wouw - Reuters

Marcelo Rebelo de Sousa garante que pediu a fiscalização preventiva da lei dos estrangeiros para dissipar as dúvidas que existiam sobre a constitucionalidade de vários pontos dessa lei.

O chefe de Estado assegura que a intenção, ao pedir esta fiscalização preventiva, não é estabelecer um braço de ferro com o Governo.

Em declarações aos jornalistas no Algarve, onde se encontra a passar férias, Marcelo Rebelo de Sousa falou também de outros temas da atualidade.

Questionado sobre mais um caso de uma grávida, que deu à luz na rua, por dificuldades em conseguir contactar o INEM, recusou relacionar mais este episódio com o desempenho da ministra da Saúde.

O chefe de Estado espera que depois do verão haja melhorias no sector, tal como prometeu Ana Paula Martins.
O presidente da República adiantou também que continua a acompanhar de perto a evolução dos incêndios no país.

O chefe de Estado revelou ter falado com o secretário de Estado da Proteção Civil sobre o tema e que Rui Rocha lhe pareceu otimista relativamente à evolução do combate às chamas.
Marcelo rebelo de Sousa admitiu ainda um prolongamento da situação de alerta no território nacional, por causa dos fogos. Mas lembrou que essa decisão compete ao Governo.

A situação de alerta está em vigor até à noite de quarta-feira. A medida implica, por exemplo, a proibição de queimadas e de trabalhos em espaços florestais e o uso do fogo de artifício.
