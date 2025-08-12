Presidente da República em férias comenta a atualidade do país

O chefe de Estado assegura que a intenção, ao pedir esta fiscalização preventiva, não é estabelecer um braço de ferro com o Governo.





Em declarações aos jornalistas no Algarve, onde se encontra a passar férias, Marcelo Rebelo de Sousa falou também de outros temas da atualidade.





Questionado sobre mais um caso de uma grávida, que deu à luz na rua, por dificuldades em conseguir contactar o INEM, recusou relacionar mais este episódio com o desempenho da ministra da Saúde.O chefe de Estado espera que depois do verão haja melhorias no sector, tal como prometeu Ana Paula Martins.





O chefe de Estado revelou ter falado com o secretário de Estado da Proteção Civil sobre o tema e que Rui Rocha lhe pareceu otimista relativamente à evolução do combate às chamas.A situação de alerta está em vigor até à noite de quarta-feira. A medida implica, por exemplo, a proibição de queimadas e de trabalhos em espaços florestais e o uso do fogo de artifício.