São avisos do Presidente da República. Se as insituições não mudarem a bem correm o risco de mudar a mal.

O alerta foi deixado por Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia do 5 de outubro, em Lisboa. O chefe de Estado pediu reformas e fez a ponte entre as dificuldades da Primeira República e o momento atual.



O jornalista da Antena 1 João Alexandre registou as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.