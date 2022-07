Presidente da República preocupado com situação no Hospital São Francisco Xavier e espera solução rápida

Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa disse estar preocupado com "a falta de acordo entre os profissionais de saúde e os responsáveis do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no Hospital de São Francisco Xavier".

"Isso preocupa todos nós, preocupa os portugueses porque a pior coisa que poderia existir neste momento em que vamos entrar no mês de agosto era uma radicalização de posições, haver um beco sem saída", defendeu.

E alertou que "quem pagaria a fatura seriam os portugueses e isso em todos os casos, em todas as situações, mas nomeadamente num período que é um período como o período de verão, é uma situação a evitar".

"Se for possível apelar à aproximação de posições entre as duas partes, isso era tão importante", salientou o chefe de Estado, defendendo que "qualquer outra solução de um lado ou de outro é uma má solução".

"Vamos ver se é possível haver um acordo em termos desta estrutura de saúde e de outras antes do começo de agosto", ou seja, ainda este fim de semana, acrescentou.

Os chefes de equipa do serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier anunciaram hoje a sua demissão, apontando estar em causa o planeamento da escala do mês de agosto, que prevê que a constituição das equipas do serviço de urgência geral (SUG) seja assegurada apenas por um assistente hospitalar (com função de chefia) e um interno de formação geral.

"Não estarão garantidas a capacidade de assistência e cuidados às pessoas que recorrem ao SUG do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) nem a segurança destas e dos profissionais que as assistem. Nesse sentido, concretizando-se este planeamento e a constituição das equipas nele proposta, o grupo apresentará a sua demissão em bloco da função de chefia do SUG, a aplicar a partir do mês de agosto", pode ler-se na carta que enviaram ao Conselho de Administração e à Direção do Serviço de Urgência Geral do CHLO.

Após uma reunião com os profissionais, o Conselho de Administração do CHLO disse ter asseguradas "condições mínimas" para o funcionamento das urgências do Hospital São Francisco Xavier.

O Presidente da República já tinha comentado hoje a demissão dos chefes de equipa da urgência daquela unidade de saúde, tendo pedido um "esforço de todos" para evitar e superar ruturas nas respostas de saúde e considerando injusto que as pessoas sejam prejudicadas devido à pressão no sistema no verão.