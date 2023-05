Presidente da República presta "especial homenagem" aos bombeiros

"Merecem especial homenagem, as bombeiras e os bombeiros que sacrificaram as suas vidas pelo bem da comunidade e do território, não esquecendo aqueles que estão entre nós e que foram feridos no corpo e na alma. Tais sacrifícios pessoais não deixam o Presidente da República indiferente, pelo que é de inteira justiça esta manifestação pública do seu apreço, incentivo e consideração em nome dos Portugueses", escreve Marcelo Rebelo de Sousa na página da Presidência da República para assinalar o Dia Internacional do Bombeiro, que hoje se comemora.

O Presidente da República associa-se a esta data, "recordando o desígnio ímpar do setor na proteção e socorro da vida e do património".

Marcelo Rebelo de Sousa destaca que "diariamente, de norte a sul, do interior ao litoral, são incontáveis as histórias de portugueses que testemunham o nobre e decisivo contributo dos bombeiros".

"Contributos prestados de forma anónima, tanto em Portugal, como em contexto internacional -- como foi o caso da participação dos Bombeiros Portugueses nas forças recentemente projetadas para a Turquia e para o Chile --, mas alicerçados nos imperativos da prontidão, disponibilidade e altruísmo", refere ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) assinala a data com várias iniciativas, nomeadamente uma cerimónia solene e a inauguração, na sede em Lisboa, de um memorial aos 239 bombeiros falecidos em serviço.