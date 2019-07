Presidente da República promulga decreto-lei para divulgação de beneficiários de subvenções mensais vitalícias

RTP29 Jul, 2019, 19:29 / atualizado em 29 Jul, 2019, 19:29 | País

“(…) Com este diploma é finalmente reposta uma situação, para a qual o Presidente da República várias vezes chamou a atenção, cumprindo os ditames da transparência democrática”, considera a nota publicada no site da Presidência da República.



O Decreto-lei tinha sido aprovado no último Conselho de Ministros, na semana passada. O documento obriga a que a lista de beneficiários de subvenções mensais vitalícias seja pública e de "disponibilização obrigatória e não discricionária".



Em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, argumentou que foi o atual Governo que "decidiu passar a tornar a lista pública e isso acontece desde agosto de 2016" e que "não quer fazer nenhum recuo em matéria de transparência".



"Com a aprovação do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) surgiram dúvidas sobre se a lista podia continuar a estar publicamente disponível. Como, na Assembleia da República havia um conjunto de diplomas a serem discutidos em matéria de transparência, considerou-se que seria essa a sede em que o problema podia ser resolvido e clarificado", disse.



Uma vez que isso não aconteceu, mas o "Governo quer manter a decisão que tomou em 2016" e "não quer fazer nenhum recuo em matéria de transparência quanto a esta lista", o Conselho de Ministros aprovou hoje "um diploma que garante o essencial, que a lista continuará pública findo o processo legislativo", acrescentou a governante.



A disponibilização da lista "será obrigatória por lei e não discricionária", prevê o decreto-lei aprovado, que define os termos da divulgação" da lista dos beneficiários das subvenções mensais vitalícias, referia o comunicado do Conselho de Ministros.