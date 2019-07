Presidente da República quer governo estável na próxima legislatura

RTP10 Jul, 2019, 18:53 / atualizado em 10 Jul, 2019, 18:53 | País

Marcelo Rebelo de Sousa esteve, esta quarta-feira, no 8.º Congresso Nacional dos Economistas, na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, e numa intervenção de cerca de 20 minutos falou dos desafios para o período “crucial” até 2021 e dos anseios para a próxima legislatura.



O chefe de Estado afirmou, no seu discurso, que deseja uma “governação estável” depois das próximas eleições legislativas e que se propiciem as condições para se abordar e decidir sobre “matérias de consenso” como segurança social e alterações climáticas.



A mobilização dos abstencionistas para votarem e a tentativa de “manter o essencial do sistema partidário” para que este “possa reformar-se sem ruturas mais ou menos drásticas” foram alguns dos desafios que o Presidente da República destacou para o período até 2021.



É preciso ver "como configuram os portugueses o equilíbrio de forças dentro dele, para que consensos essenciais de regime sejam viáveis, governação estável se afirme, e alternativa garanta a efetiva vitalidade do sistema político".



"Ou seja, que por essa via se consensualizem estratégias estruturais, a governação não tenha de gerir à vista da costa com acordos pontuais e o sistema não fique debilitado por falta de imprescindível alternativa", clarificou.



Além disso é fundamental ver "se matérias de consenso inevitáveis podem finalmente ser encaradas, da qualificação e inovação às novas formas de trabalho, da demografia à segurança social e à solidariedade social e territorial efetiva, mas realista, da globalização no investimento e nas exportações aos reptos climáticos".



O Presidente da República disse ainda que “o desejável seria a resposta positiva a todas ou ao maior número de questões elencadas”, pois “Portugal ganharia com esse facto e poderia perder em caso contrário”.



Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, é importante que os parceiros políticos e económicos tenham a capacidade de “dar expressão cabal ou pelo menos mínima a anseios da sociedade, por essa via, minimizando riscos sistémicos e, em conformidade, reduzam inorganicidades e escaladas pontualmente tentadoras"; e ainda assegurar "a prossecução daquilo que existe de mais adequado e significativo hoje nas finanças e na economia, e que não pode e deve ser perdido".



Em modo de conclusão, Marcelo disse que tem de se garantir "se, tudo referido, se verifica antes, durante e para além da trabalhosa presidência da União Europeia no primeiro semestre de 2021".



Dirigindo-se aos economistas presentes no congresso, o Presidente ressalvou que se aproximam “meses e anos muito relevantes" para o futuro do país, "em que o político pode, e muito, interferir no económico e social, para bem ou para mal".



"Compete a todos nós ponderarmos estes e mais desafios que nos aguardam, e que são essenciais para os anos seguintes", concluiu.



Previsões europeias são boas para Portugal



Divulgadas esta quarta-feira, as projeções macroeconómicas da Comissão Europeia para a UE e a Zona Euro apontam para o crescimento da economia portuguesa este ano e no próximo, antecipando uma expansão de 1,7 por cento do PIB.



Bruxelas aponta estimativas mais “pessimistas” do que o Governo português, que inscreveu no Programa de Estabilidade a previsão de crescimento de 1,9 por cento do PIB para 2019 e 2020.



Na intervenção no Congresso Nacional dos Economistas, Marcelo Rebelo de Sousa comentou as projeções europeias.



Para o Presidente estas previsões de crescimento são boas para Portugal, uma vez que a economia portuguesa continua a convergir com a União Europeia.



"É uma perspetiva que eu posso considerar boa para Portugal, porque continuamos a convergir com a UE" e "isso é bom em termos de emprego e é bom em termos de juros da dívida pública".



Estas projeções significam que, “beneficiando de razões externas, o que é facto é que os mercados de fora veem de forma positiva a situação em Portugal".



No entanto, e pelas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, “não há bela sem senão” e, nestas previsões, o problema "é em matéria de balança comercial".



"Temos aí um dos problemas, esse, a produtividade e a competitividade, que são problemas que nos devem preocupar nos próximos meses e nos próximos anos"



Mas se o crescimento do PIB for realmente o das projeções europeias, embora seja “menos do que muitos desejariam”, permitirá a Portugal “convergir com a Europa”, concluiu.