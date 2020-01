Presidente da República quer "governo forte, concretizador e dialogante"

“Em Portugal, esperança quer dizer governo forte, concretizador e dialogante para responder à vontade popular que escolheu continuar o mesmo caminho, mas sem maioria absoluta”, defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem em direto a partir da ilha do Corvo, nos Açores. "Oposição também forte e alternativa ao Governo", vincou.







Para o Presidente, esperança significa também uma "capacidade de entendimento entre partidos quando o interesse nacional assim o exija".





Numa mensagem de oito minutos em que pediu "compromisso" para quem está longe para que o novo ano seja melhor do que o anterior, o Presidente elencou prioridades de ação: saúde, segurança, coesão e inclusão, conhecimento e investimento para "converter a esperança em realidade".



"Esperemos e trabalhemos. Repito, trabalhemos e não só esperemos para um 2020 melhor do que 2019", reforçou o Presidente.







O Presidente enumerou desejos para 2020 em Portugal. “Justiça respeitada porque atempada e eficaz, no combate à ilegalidade e à corrupção. Forças Armadas por todos tratadas como efectivo símbolo de identidade nacional. Forças de segurança apoiadas para serem garantes de autoridade democrática. Uma comunicação social resistente à crise financeira que a vai corroendo. Poder local penhor de maior coesão social, descentralizando com determinação e sensatez", disse o Presidente.







E continuou, dizendo que "para tudo isto ser possível, crescimento, emprego, e preocupação climática duradouros. Inovação em ciência e tecnologia, ou seja na Educação. Mobilização cívica para enfrentarmos chocantes manchas de pobreza, estrangulamentos na saúde, carências na habitação, urgências com cuidadores informais e sem abrigo”.





O Presidente deixou um “abraço caloroso” àqueles que estão longe, e “nem sempre são lembrados”, dando como exemplo aqueles que “esperam reconhecimento em campanhas africanas que fizeram em homenagem ao dever nacional”, aqueles que “nasceram em ‘portugais’ cá dentro” ou os que vivem ou estão em risco de pobreza, lembrando que ainda são um em cada cinco portugueses.



A esses deixou um abraço “por aquilo que falhámos, um abraço empenhado naquilo que queremos fazer para que amanhã seja melhor do que hoje”.