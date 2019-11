Presidente da República quer perceber se novo governo vai prosseguir ação face à situação dos sem-abrigo

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, juntaram-se esta terça-feira à noite para colaborar na preparação de refeições para sem-abrigos.



O Presidente da República faz um balanço da situação em Portugal e diz que com o início de trabalho de um novo Governo é "um ótimo sinal" contar com a presença de um membro do Governo numa iniciativa como esta.



A ministra do Trabalho garante que o objetivo é continuar as ações em curso e tentar resolver as situações consoante as suas necessidades, assim como o manter compromisso de sinalizar novas situações.