Presidente da República recebe partidos

O primeiro partido a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa é o Livre, às 11h00, e, meia hora depois, a deputada única do PAN, Inês Sousa Real.Seguem-se Bloco de Esquerda, às 12h00, e PCP, às 13h00. A delegação da Iniciativa Liberal será recebida às 14h00, seguindo-se o grupo parlamentar do Chega (15h00), o PSD (16h00) e o PS (17h00).Na última quinta-feira, uma nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet dava conta de que estas audiências realizam-se “no quadro dos contactos regulares” com os partidos políticos.Marcelo Rebelo de Sousa recebeu pela última vez os partidos com assento parlamentar há três meses, na sequência das eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro, tendo em vista a indigitação de António Costa como primeiro-ministro.Neste momento, decorre na Assembleia da República a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022.