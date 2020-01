Presidente da República satisfeito com excedente orçamental

O Presidente está a quase oito mil quilómetros de distância do país mas diz estar atento ao que se passa em Portugal.



O Presidente da República está de visita a Moçambique e foi na cidade de Maputo que falou sobre o excedente orçamental previsto na proposta de Orçamento do Estado.



Marcelo disse que passar de contas com sinal negativo para um excedente é uma condição essencial para a credibilidade internacional.



Marcelo Rebelo de Sousa assiste esta quarta-feira à tomada de posse do presidente moçambicano Filipe Nyusi.