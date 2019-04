Presidente da República vai amanhã para a Madeira

RTP18 Abr, 2019, 12:40 / atualizado em 18 Abr, 2019, 13:07 | País

Imagem do estado em que ficou a casa depois do despiste do autocarro na Madeira | Homem Gouveira - Lusa

A informação foi avançada no site da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa "falou com homólogo alemão e desloca-se amanhã à Madeira".







Lê-se na nota que o "Presidente da República falou esta manhã ao telefone com o Presidente Alemão, Frank-Walter Steinmeyer, que agradeceu a mensagem de condolências, bem como a rapidez e eficácia dos serviços de emergência e hospitalares na Madeira".





A mesma nota acrescenta, tal como já se sabia, que o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, "desloca-se hoje à Madeira, onde será recebido pelo ministro Augusto Santos Silva e pelas autoridades locais".







Isso mesmo foi reafirmado ao início da tarde, numa nota do Governo enviada às redações, em que é confirmada a deslocação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ainda hoje, "à Região Autónoma da Madeira, para receber o seu homólogo alemão, Heiko Mass, e inteirar-se da situação no local. O ministro português desloca-se em avião da Força Aérea, com aterragem prevista às 15h30, no Aeroporto do Funchal".



O Governo Português reitera o pesar pelo trágico acidente rodoviário ocorrido na Madeira, que vitimou 29 cidadãos alemães. E "renova a expressão das suas mais sinceras e sentidas condolências às famílias das vítimas, bem como ao Povo e ao Governo da Alemanha, disponibilizando solidariamente às autoridades alemãs toda a assistência necessária".