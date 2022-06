Presidente da República vai promulgar Orçamento do Estado "entre hoje e amanhã"

O presidente da República afirmou que tenciona promulgar o Orçamento do Estado de 2022, "se possível, ainda hoje". Em Castanheira de Pera, Marcelo Rebelo de Sousa fez um balanço do que foi feito na região cinco anos após os incêndios. O presidente da República afirmou que "um ponto fraco da nossa democracia é a lentidão da justiça".