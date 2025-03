Presidente da República vê "desordem mundial" mais "óbvia" agora com Trump

Foto: Tiago Petinga - EPA

O presidente esteve ao lado da chefe de Estado eslovena, Nataša Pirc Musar, em Piran, no sudoeste da Eslovénia, a mais de 120 quilómetros da capital Liubliana.



Perante uma plateia de estudantes, na Universidade Euro-Mediterrâneo, consideraram urgentes as questões das migrações, da vulnerável situação humanitária em várias regiões do mundo e das alterações climáticas.



Sobre este último ponto, Marcelo diz que a Europa depende de ela própria e aponta o dedo a três países.



"Vamos ser realistas: não podemos contar com os Estados Unidos, nem com a Federação Russa nem com a China", afirmou.



A visita a Piran foi a última parte da viagem, iniciada na segunda-feira, que Marcelo Rebelo de Sousa fez à Eslovénia. Foi a segunda vez que visitou o país, tendo passado os dois primeiros dias em Liubliana.