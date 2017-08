Presidente da República veta impossibilidade de concessionar Carris

RTP 09 Ago, 2017, 13:07 / atualizado em 09 Ago, 2017, 13:15 | País

Em causa está uma alteração aprovada pelo Parlamento recentemente, e que modificava o diploma de transferência da Carris para a Câmara de Lisboa. Esta alteração impedia a autarquia de concessionar total ou parcialmente a rede.



Em nota publicada na página da Presidência da República, o chefe de Estado justifica a decisão em três pontos. Marcelo Rebelo de Sousa começa por defender que o “legislador deve conter-se, em homenagem à lógica da separação de poderes, não intervindo, de forma casuística, em decisões concertas da Administração Pública”.



Apesar de apontar que esta alteração “possa não ser qualificada de inconstitucional”, o Presidente refere que “pode ser politicamente contraproducente e, por isso, excessiva e censurável”.



Marcelo Rebelo de Sousa explica no ponto dois que o decreto do Parlamento “proíbe qualquer concessão da Carris mesmo que tal possa vir a corresponder um dia à vontade da Autarquia Local”.



Belém conclui por isso que este decreto “representa uma politicamente excessiva intervenção da Assembleia da República num espaço de decisão concreta da Administração Pública”. No entender da Presidência, este decreto condiciona “de forma drástica, a futura opção da própria Autarquia Local”.



Perante esta leitura, o Presidente da República decidiu devolver, sem promulgação, a alteração ao Parlamento.



Na sessão legislativa passada, Marcelo Rebelo de Sousa tinha já utilizado o veto político em relação ao decreto saído do parlamento que proibia a privatização da STCP. No entanto, logo a seguir, a Assembleia da República, com base na maioria de esquerda parlamentar, manteve o essencial do texto referente à impossibilidade de privatização da STCP.