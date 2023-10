Presidente da República visita a Moldova

É a primeira visita oficial de um chefe de Estado português àquele país, que foi uma antiga república da União Soviética.Marcelo Rebelo de Sousa vai encontrar-se esta segunda-feira com Maia Sandu e também tem previsto encontros com o primeiro-ministro moldavo, Dorin Recean, e o presidente do parlamento, Igor Grosu, de acordo com a informação transmitida pela Presidência da República.Neste primeiro dia da visita oficial, o chefe de Estado português vai participar numa cerimónia para deposição de uma coroa de flores em honra a Estêvão o Grande, que governou o país durante mais de quatro décadas, entre os séculos XV e XVI, e ficou conhecido pela resistência ao império otomano.