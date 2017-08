Presidente da República visita terça-feira militares portugueses em missão na Lituânia

Lusa 28 Ago, 2017, 16:16 | País

De acordo com a mesma fonte, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, parte esta tarde para a Lituânia, acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Pina Monteiro, e o chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte.

O primeiro ponto da agenda da viagem, que só hoje foi divulgada, será um encontro com a Presidente da República da Lituânia, Dalia Grybauskaite.

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa seguirá para a base militar de Taurage, onde estão os 140 militares do batalhão de infantaria motorizado.

Na base militar, o Presidente da República receberá um `briefing` sobre a participação dos militares portugueses na missão da NATO (NATO Assurance Measures), inserida no quadro das medidas de tranquilização da Aliança no flanco leste da sua área de responsabilidade.

O chefe de Estado irá ainda assistir a uma demonstração da força nacional, que chegou à Lituânia em maio e deverá terminar a sua missão em setembro, e almoçará com os militares portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa regressará a Lisboa ainda na terça-feira.