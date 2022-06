Carlos Cortes dá o exemplo do agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral para fazer um diagnóstico do distrito de Leiria.

Sem médicos de família são cada vez mais os utentes que recorrem ao serviço de urgência do hospital de Santo André.





Carlos Cortes diz que há várias especialidades que funcionam com muitas dificuldades dada a falta de médicos.