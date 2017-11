Presidente da Suíça realiza hoje visita de Estado a Portugal

Lusa28 Nov, 2017, 07:39 | País

Segundo uma nota divulgada pela Presidência da República, Doris Leuthard - eleita para o cargo de presidente pelo parlamento suíço em dezembro de 2016 - será recebida por Marcelo Rebelo de Sousa com honras militares na Praça do Império de manhã, seguindo-se um encontro entre os dois no Palácio de Belém, em Lisboa.

Depois, a presidente da Confederação Suíça terá uma reunião com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e um almoço com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio das Necessidades.

À tarde, Doris Leuthard fará um passeio de elétrico pelo centro histórico de Lisboa, acompanhada por Marcelo Rebelo de Sousa, e irá visitar a Fundação Champalimaud.

A sua visita de Estado terminará com um jantar oficial oferecido pelo Presidente da República, no Palácio Nacional da Ajuda.

Na Suíça, o presidente é eleito pelo parlamento, de entre os sete ministros que compõem o gabinete do governo federal, e exerce o cargo por apenas um ano.

De acordo com a nota da Presidência da República, esta visita de Doris Leuthard, presidente da Suíça no ano de 2017, "pretende dar visibilidade e aprofundar os estreitos laços que existem entre a Suíça e Portugal há muitas décadas".

"Em setembro de 2017 registavam-se mais de 402 mil inscrições consulares de cidadãos nacionais na Suíça, que formam a terceira maior comunidade estrangeira do país. Há mais de 3.700 cidadãos suíços a viver em Portugal, a maioria com dupla nacionalidade", refere o comunicado.

A nota da Presidência da República salienta ainda que "os registos que documentam os contactos entre os dois países datam do século XV e as relações consulares foram estabelecidas em 1817" e que "a Suíça foi o primeiro país europeu a reconhecer oficialmente o governo republicano em Portugal após a queda da monarquia", em 1910.

Quando Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Suíça, em outubro de 2016, numa visita de Estado dividida entre Genebra e Berna, foi recebido pelo então presidente Johann N. Schneider-Ammann, que o acompanhou em quase todo o programa, e encontrou-se com a comunidade portuguesa.