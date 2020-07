Presidente de Cabo Verde reforça necessidade de CPLP ter "uma estratégia de ação"

"A CPLP não é, não pode ser uma mera instância de relacionamento formal entre os órgãos políticos dos nossos Estados, mas antes um elemento estratégico da nossa ação enquanto países no mundo", afirmou Jorge Carlos Fonseca, na mensagem gravada e publicada no site da organização, que comemora hoje 24 anos.

"Estamos todos de corpo e de alma na CPLP, e só vale a pena estarmos de corpo e de alma. Estamos para encontrar e reforçar os pontos de partilha, alargar o espaço comum e ampliar os passos de participação conjunta", reforçou o Presidente.

Para Jorge Carlos Fonseca, hoje "o nacionalismos estreito não tem lugar", lembrando que vários países no mundo inteiro juntam-se para criar e gerir instituições administrativas comuns, escolas e centros de investigação, empreendimentos e patrimónios, colmatando fraquezas e "otimizando as oportunidades".

E, segundo o Presidente cabo-verdiano, os países da CPLP têm "três vezes mais razões do que muitos outros" para estarem juntos e hoje existe "uma consciência mais clara e mais forte da importância" da comunidade, sublinhou.

Por isso, a organização regista um número cada vez mais crescente de países requerendo o estatuto de observador associado, destacou, adiantando: "Estamos a trabalhar em sistemas que possam maximizar as oportunidades que esse alargamento pode oferecer, aprofundando as relações de cooperação nesse quadro mais vasto", numa alusão ao novo estatuto dos observadores associados que está a ser trabalhado.

Jorge Carlos Fonseca destacou ainda "os progressos alcançados na agenda comunitária" e assinalou "a grande movimentação das instituições" dos Estados-membros e da sociedade civil dos países da CPLP à volta dos ideais e da agenda da organização.

O que, salientou, se "tem manifestado na realização de múltiplas reuniões dos diversos setores institucionais e das sociedade civil" dos Estados-membros.

"É com grande satisfação que registamos o grande entusiasmo que o projeto da mobilidade tem suscitado junto dos cidadãos como ferramenta incontornável de aproximação e de intercâmbio e reforço da cooperação em todos os domínios. Um instrumento que aproxima, que une e que nos faz acreditar ainda mais no futuro da nossa comunidade. Uma comunidade de pessoas, aberta e sem muros intransponíveis", destacou.

E concluiu: "Se nos abrirmos ao mundo como uma exigência do tempo novo que vivemos, mais sentido ainda faz essa abertura entre os nossos nove países. O isolamento não é resposta adequada hoje em dia e esta pandemia demonstrou-o. Mesmo quando nos confinamos como medida profilática, intensificamos as nossas relações com os outros para em comum buscarmos as soluções", afirmou, defendendo mais uma vez aquele que é o grande dossiê da presidência cabo-verdiana, o início do processo de livre circulação de pessoas entre os nove Estados-membros.

Jorge Carlos Fonseca ainda deixou uma palavra de solidariedade para os Estado-membros pela "tragédia da pandemia que se abateu sobre todos" e uma palavra de "grande reconhecimento" aos profissionais de saúde que a têm combatido.

O secretário executivo, Francisco Ribeiro Telles, falou dos progressos alcançados pela comunidade ao nível da promoção da língua portuguesa e no campo político/diplomático e da cooperação para considerar que um terceiro eixo fundamental que "está a nascer" na CPLP é o económico.

"Está a nascer e a estruturar-se na CPLP a vertente económica e empresarial. Uma estratégia que promova o comércio e os investimentos entre os nossos Estados-membros e os nossos agentes económicos, que constitui um instrumento fundamental para densificar o relacionamento intracomunitário e para nos projetar no contexto da economia global", afirmou Ribeiro Telles.

O diplomata considerou que ainda existe "um hiato entre a proclamação de vontades, formulação de intenções e aquilo que foi alcançado" dentro da CPLP.

Mas, sublinhou: "Esta realidade deve constituir um fator acrescido de motivação e de determinação para todos nós. O nosso desafio é fazer sempre mais e melhor de forma a materializarmos o nosso imenso e invejável potencial comum".

A adversidade que afeta o mundo, devido à pandemia de covid-19 e os Estados-membros da CPLP torna evidente, na opinião de Ribeiro Telles, "a importância do reforço da solidariedade e da cooperação internacional, traduzidos, de maneira efetiva, em português na CPLP".

Integram a CPLP Angola, Cabo-Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Guine Equatorial, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infeções e de mortos (2.350 casos e 51 mortos), apesar de ter revisto em baixa os casos após vários dias sem atualizações, seguida da Guiné-Bissau (1.927 casos e 26 mortos), Cabo Verde (1.894 casos e 19 mortos), Moçambique (1.402 casos e nove mortos), São Tomé e Príncipe (740 casos e 14 mortos) e Angola (607 infetados e 28 mortos).