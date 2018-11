Presidente de Caminha satisfeito após reunião com Governo sobre Plano da Orla Costeira

Lusa07 Nov, 2018, 22:20 / atualizado em 07 Nov, 2018, 22:20 | País

O autarca socialista adiantou que "uma das duas questões estruturantes" que colocou em cima da mesa, na reunião com o ministro João Pedro Matos Fernandes, ficou "salvaguardada", referindo-se "à proteção da costa contra a construção abusiva e à preservação das praias e da paisagem".

Miguel Alves, que falava à Lusa no final de uma reunião no Ministério do Ambiente, em que autarcas dos vários municípios abrangidos pelo novo plano deram conta à tutela das suas críticas ao documento, acrescentou ter apelado ao bom senso relativamente "à colmatação de espaços vazios na malha urbana e a adaptação do edificado".

"Esta questão estruturante motivou o voto contra do município porque atingia fortemente a zona da ponte da linha do comboio em Vila Praia de Ancora", sustentou.

O autarca afirmou que o ministro "avançou com uma proposta que vai ao encontro do pensamento do município e que vai ser burilada ao longo do prazo da discussão pública em curso".

"O debate hoje realizado permitiu que a proposta de Plano da Orla Costeira entre Caminha e Espinho, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tenha evoluído, tendo Caminha ficado satisfeita com essa evolução", frisou.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Viana do Castelo remeteu esclarecimentos sobre a reunião de hoje para o ministro do Ambiente e para o representante dos municípios, o presidente da Câmara de Espinho.

O novo Plano da Orla Costeira entre Caminha e Espinho, no qual é proposta a destruição de 34 edifícios, entre eles o Edifício Transparente no Porto, entra em discussão pública na segunda-feira e por um período de 30 dias.

O novo Plano limita, e em muitas zonas até proíbe, a construção de habitações em frente ao mar e preconiza o recuo planeado de 14 aglomerados, dos quais 12 estão em "áreas críticas" mais expostas a fenómenos extremos e ao risco de erosão e de inundações.