Presidente destaca aviso de Portugal à Rússia

Declaração do Presidente da República, na noite de terça-feira, depois do Ministro dos Negócios Estrangeiros ter anunciado que o Governo chamou a Lisboa o embaixador português em Moscovo.



Em termos diplomáticos trata-se de um ato de desagrado, neste caso, para com a Rússia.



Foi isso que Portugal fez. Augusto Santos Silva diz que o embaixador foi chamado a Lisboa para consultas. Palavras de Augusto Santos Silva no telejornal do canal 1 da RTP.



O chefe da diplomacia portuguesa disse ainda que ninguém pode acusar Portugal de falta de solidariedade no caso que opõe o Reino Unido à Rússia, com Londres a acusar Moscovo de estar por detrás do envenenamento do espião Serguei Skripal.