Presidente do Conselho de Escolas considera que estabelecimentos já deviam ter reaberto

Foto: RTP

O presidente do Conselho das Escolas considera que o regresso às aulas presenciais já devia ter acontecido há mais tempo. Em entrevista à Antena 1, José Eduardo Lemos entende que há duas semanas que as crianças da creche, pré-escolar e do primeiro ciclo já deveriam ter regressado às aulas, num regime misto, com o ensino à distância.