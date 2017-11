Presidente do Conselho de Saúde diz nunca ter iniciado discussão sobre competências dos médicos

Lusa09 Nov, 2017, 21:55 | País

Jorge Simões, em comunicado enviado à Lusa, explica que a reação do Bastonário da Ordem dos Médicos o "surpreendeu e que é falso" que tenha afirmado que o Serviço Nacional de Saúde precisa de profissionais não médicos para realizar atos médicos.

"É falso que eu tenha iniciado no Conselho Nacional de Saúde, ou fora dele, qualquer discussão técnica sobre o tema das competências profissionais", refere no documento.

O presidente do CNS explica que as ideias que transmitiu "já fazem o seu percurso há décadas" em Portugal, dando vários exemplos que identificavam o "skill-mix [mistura de competências] como um dos grandes desafios para as instituições e serviços de saúde".

Jorge Simões acrescenta que o Tribunal de Contas, numa auditoria em 2014, salientou "os ganhos potenciais da valorização do tempo médico, canalizando-o para a realização de consultas, libertando os profissionais médicos de tarefas administrativas e de outras tarefas em que possam ser substituídos por outros profissionais de saúde".

O responsável diz ainda que o programa do atual Governo defende que é necessário aperfeiçoar a gestão dos recursos humanos, com "novos modelos de cooperação e repartição de responsabilidades entre as diferentes profissões de saúde".

Jorge Simões salienta que o bastonário, Miguel Guimarães, faz parte do CNS e que o assunto devia ter sido discutido a nível interno.

"Seria curial um contacto no sentido de pedir explicações, ou no sentido de pedir a convocação de uma reunião do CNS para tratar deste assunto, ou qualquer outra iniciativa que não fragilizasse um órgão que está agora a dar os primeiros passos", defendeu.

O bastonário da Ordem dos Médicos avisou na quarta-feira o ministro da Saúde de que vai ter de escolher se quer uma saúde com médicos ou sem médicos, admitindo ainda abandonar o CNS.

Em causa está o pedido da Ordem dos Médicos para que o presidente do CNS se demita, na sequência de declarações que fez sobre a transferência de trabalho dos médicos para outros profissionais de saúde.

"O senhor ministro vai ter de escolher, e é uma decisão séria, se vai querer ter uma saúde com os médicos ou sem os médicos", afirmou Miguel Guimarães aos jornalistas numa conferência de imprensa em Lisboa.

Questionado pela Lusa sobre a sua posição no caso de o presidente do CNS, Jorge Simões, se manter no cargo, Miguel Guimarães admite a possibilidade de a Ordem vir a abandonar aquele órgão consultivo do Governo.