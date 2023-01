Presidente do Conselho Nacional de Educação vê razões para insatisfação dos professores

O orgão consultivo acompanha com particular preocupação os protestos nas escolas e o braço de ferro entre Governo e professores.Domingos Fernandes acredita que em breve será encontrada uma solução, até porque as escolas e famílias não aguentam muito mais tempo.

Entrevistado esta segunda-feira na Antena 1, o presidente do Conselho Nacional de Educação reconhece que os professores estão cansados da falta de respostas para problemas antigos.





A situação acaba, no entanto, por afetar docentes, mas também as crianças e os encarregados de educação. As duas partes regressam esta semana à mesa das negociações e o presidente do CNE diz estar confiante num acordo entre o Governo e os sindicatos.