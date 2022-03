Presidente do governo açoriano não vai ao Brasil devido à crise sísmica em São Jorge

"Tenho seguido atentamente a crise sísmica que a ilha de São Jorge está a atravessar. Tinha previsto partir na quarta-feira para o Brasil, em visita oficial, mas dadas as circunstâncias optei por não seguir na comitiva", lê-se numa publicação na rede social Facebook.

Fonte do Governo Regional avançou à Lusa que Bolieiro vai ter uma conversa informal sobre a crise sísmica em São Jorge com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa, na reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, que vai decorrer hoje no Palácio da Cidadela, em Cascais.

Naquela rede social, José Manuel Bolieiro destaca que a comitiva do governo regional na visita oficial ao Brasil vai passar a ser liderada pelo vice-presidente do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), Artur Lima.

"Apelo à compreensão da nossa diáspora no Brasil, que certamente compreende a minha decisão", assinala ainda o líder regional.

A atividade sísmica em São Jorge, Açores, continua "muito acima" dos valores de referência, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), que não exclui a possibilidade de um evento de maior magnitude ou possível erupção.

"Continuamos com uma sismicidade claramente muito acima daquilo que é o normal para este sistema vulcânico fissural. Já foram registados, desde sábado, aproximadamente 1.800 eventos e destes já foram sentidos 94. Todos os sismos registados na rede do CIVISA são de origem tectónica, até ao momento", explicou hoje o presidente do CIVISA, Rui Marques, em declarações à agência Lusa.

Na publicação, Bolieiro disse estar a "acompanhar a situação em São Jorge com as entidades competentes e advogou que "antes excessivo na prudência que negligente na ação".

"Deixo novamente um apelo à serenidade dos jorgenses e lembro que os boletins informativos sobre a crise sísmica estão a ser disponibilizados no Portal do Governo e no site da PROCIV Azores [Proteção Civil], pelo que devem seguir as recomendações lá emanadas", assinala o presidente do governo.

Estava previsto o presidente do Governo dos Açores liderar a comitiva que se vai deslocar na quarta-feira ao Brasil para comemorar os 270 anos do povoamento açoriano de Rio Grande do Sul e 250 anos da fundação de Porto Alegre, passando ainda em Santa Catarina.

Os programas das visitas oficiais, cuja comitiva vai ser agora liderada por Artur Lima, apontam para uma viagem de quatro dias ao Estado de Rio Grande do Sul e de dois dias a Santa Catarina, para o lançamento das comemorações dos 275 anos do povoamento açoriano deste Estado brasileiro.

Em 16 de março, o próprio presidente do Governo Regional tinha dito que a visita ao Brasil, marcada para 23 a 30 deste mês, pretendia "resgatar as raízes" açorianas dos descendentes da região.