Presidente do IPMA. Fenómenos de mau tempo são recorrentes em Lisboa

O presidente do Instituto do Mar e da Atmosfera recorda que este tipo de acontecimentos é recorrente em Lisboa. Apesar de ser um evento de causas naturais, os especialistas defendem que há um longo trabalho a fazer no plano estrutural. Jorge Miranda admite ainda que é preciso avisar melhor a população para os eventuais riscos.