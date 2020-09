Presidente do Metropolitano diz aguardar decisão do LNEC

Estão a avançar de forma favorável os trabalhos de reparação da linha azul do Metro de Lisboa. Depois do desabamento de ontem, que levou ao corte da circulação entre as estações das Laranjeiras e do Marquês de Pombal, o presidente do Metropolitano fez esta manhã o ponto de situação.