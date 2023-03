Presidente do parlamento felicita respeito democrático de todas as bancadas "menos uma"

Estas posições foram transmitidas por Augusto Santos Silva no discurso que proferiu no jantar do primeiro dia de Jornadas Parlamentares do PS, em Tomar, distrito de Santarém, quando fez um breve balanço do primeiro ano de legislatura, que se completa na quarta-feira.

"Quero deixar uma palavra de felicitação de encorajamento ao parlamento no seu conjunto. No momento em que nos aproximamos do balanço deste primeiro ano, essa palavra é merecida e justificada", sustentou.

De acordo com o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, neste primeiro ano, "o conjunto das forças políticas representadas no parlamento atua de acordo com as regras democráticas e as regras institucionais" em vigor.

"Como todos sabemos, é o caso de todas as forças políticas representadas no parlamento português menos uma. Essas forças política que seguem, obedecem e fazem suas as regras do debate democrático é também devida uma palavra de felicitação", declarou, sem mencionar o Chega como exemplo pela negativa.