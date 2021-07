Presidente do Sindicato de Jogadores de Futebol entrevistado pelo Sexta às 9

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joaquim Evangelista, explicou ao Sexta às Nove as contrapartidas do contrato com a Câmara de Odivelas e os motivos para o Sindicato estar a explorar um campo de futebol.