Presidente do SIRESP admite falhas pontuais no sistema de comunicações

O presidente do SIRESP admite falhas pontuais no sistema de comunicações e revela que houve até uma chamada que demorou mais de um minuto a ser estabelecida. Este esclarecimentos surgem depois de os bombeiros terem denunciado várias dificuldades com as comunicações durante os incêndios na zona de Leiria.