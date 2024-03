Presidente do Supremo diz que é "urgente colocar a justiça como prioridade" política

Num discurso proferido na conferência "A Justiça antes e depois do 25 de Abril", integrada nas comemorações dos 50 anos da Revolução e realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Henrique Araújo lamentou a "espessa camada de indiferença" que os seus alertas enfrentaram nos últimos anos e que são validados pelas atuais falhas do sistema judicial.

"As intermitências da atuação política num domínio tão fundamental para a vida dos cidadãos e para a democracia conduziram-nos a um presente em que já não é possível disfarçar as vulnerabilidades do sistema", afirmou o juiz conselheiro e presidente do STJ, que insistiu: "Por isso, repito: É urgente colocar a Justiça como prioridade da atuação política".