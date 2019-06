Presidente dos CTT garante que não vai fechar mais lojas

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Quando questionado, na Assembleia da República, sobre quantas lojas pretende fechar este ano e no próximo, João Bento respondeu que nenhuma outra loja será encerrada.



Talvez possa existir, porém, uma exceção. De acordo com João Bento, na freguesia de Venda Nova, na Amadora, “o município e a freguesia estão muito empenhados em ocupar as instalações que atualmente são ocupadas pela loja dos CTT”.





O presidente da Câmara de Mondim de Basto declarou que a reabertura das lojas encerradas pelos CTT é uma boa notícia. A estação deste concelho do distrito de Vila Real encerrou no ano passado. O autarca espera que seja reaberta nas próximas semanas.