Presidente e primeiro-ministro lembram legado e exemplo de Mário Soares

Christopher Marques - RTP07 Jan, 2018, 19:14 / atualizado em 07 Jan, 2018, 19:15 | País

Um ano depois da morte de Mário Soares, os mais altos representantes políticos rumaram ao cemitério dos Prazeres para prestar nova homenagem àquele que é considerado o pai da democracia portuguesa.



O Governo, a Assembleia da República, a Presidência da República e a autarquia da capital ofereceram quatro coroas de flores, depositadas junto do jazigo por elementos da guarda de honra da GNR.

"Mário Soares continua vivo"

"Continuar o seu combate"

"É um vazio imenso"

O autarca Fernando Medina, António Costa, Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa ajeitaram depois as fitas das coroas e prestaram uma breve homenagem junto ao jazigo, antes de a guarda de honra entoar os toques do silêncio e o toque de alvorada.Concluída a primeira parte, as atenções viraram-se para a capela do cemitério dos Prazeres, onde se ouviram sete discursos. Marcelo Rebelo de Sousa recordou o papel de Soares na "luta contra a ditadura, na vivência da revolução e na construção da democracia".O chefe de Estado lembrou ainda a forte participação do povo português nas cerimónias fúnebres de Mário Soares que decorreram em janeiro de 2017, vendo nisso um agradecimento do povo ao "pai da democracia"."Obrigado por ter sido quem foi, por ter dado à liberdade, à democracia e a Portugal o que deu", especificou o chefe de Estado.O Presidente da República defendeu ainda que "Mário Soares continua vivo". "Ele, o homem. Ele, o testemunho, continuam vivos", proclamou, antes de recordar algumas das características do ex-primeiro-ministro.Antes de abandonar o púlpito, Marcelo Rebelo de Sousa convidou os presentes a entoar o hino nacional, classificando-o de "hino que presidiu" à vida de Mário Soares.Antes de Marcelo Rebelo de Sousa, os restantes responsáveis políticos e os filhos de Mário Soares tinham já feito discursos de homenagem ao ex-primeiro-ministro.António Costa assinalou que “para homens como Mário Soares, a morte existe menos do que para os outros homens”, recordando uma das célebres frases de Camões: “da lei da morte eles se libertaram pelas obras valorosas da sua vida”.O chefe do Governo defendeu ainda que a “mais justa homenagem a Mário Soares é continuar o seu combate por um Portugal melhor”.“Sempre que lutamos por um Portugal mais desenvolvido e mais justo homenageamos Mário Soares”, afirmou António Costa. O primeiro-ministro assinalou ainda que Soares é homenageado com a promoção da liberdade, cultura, pela defesa de uma “Europa mais solidária” e pela luta por “um mundo de paz e progresso”.“O nosso dever é todos os dias homenagearmos Mário Soares”, sublinhou por isso o chefe do Governo.O discurso de Ferro Rodrigues foi ao encontro das palavras de António Costa. O presidente da Assembleia da República recordou que foi "a partir da visão de Mário Soares" que Portugal embarcou "na aventura da democracia, da Europa e do progresso social"."Era um homem de convicções fortes, com prioridades estratégicas muito bem definidas. Mas era também um homem de diálogo, de uma curiosidade humanista insaciável, promovia o diálogo entre gerações, religiões e ideologias", recordou Ferro Rodrigues.O presidente da Assembleia da República afirmou ainda que Mário Soares "nunca precisou de ser populista para ser popular". "Mário Soares faz-nos falta. Maria Barroso faz-nos falta. Não esqueço o que lhe devo. Não esqueço o que lhe devemos", defendeu ainda.Antes, Fernando Medina, que foi o primeiro a discursar, assumiu a divulgação do legado de Mário Soares como um "compromisso firme" do seu executivo, adiantando a intenção de realizar uma grande exposição sobre a sua vida."Comecemos, talvez, por uma grande exposição sobre a vida de Mário Soares, estando certos de que este será em si mesmo um ato cívico e cultural, refletindo a vitalidade, a grandeza e o amor pela liberdade que foram os de Mário Soares", explicou.Ao discurso de Medina seguiram-se os discursos dos dois filhos de Mário Soares. João Soares começou por agradecer a todos os que participaram na realização desta cerimónia e recordou episódios da vida de Mário Soares."Tenho saudades do meu pai. Tenho muitas saudades dos meus queridos pais", afirmou no fim do discurso.O discurso mais emotivo foi proferido por Isabel Soares. A diretora do Colégio Moderno e filha do histórico fundador socialista disse que "a dor e a saudade não se atenuaram". "É como se tivesse perdido o brilho, a luz", explicou."Que saudade, é um vazio imenso querido pai. Mas posso garantir que todos nós, filhos, netos, respeitaremos o seu legado de esperança, continuando a luta pela liberdade, pela democracia e tolerância", prometeu.A filha de Mário Soares recordou ainda as cerimónias fúnebres de janeiro de 2017. "Tudo foi perfeito", afirmou, antes de agradecer aos organizadores e participantesPara além dos discursos e da homenagem junto ao jazigo, os líderes nacionais inauguraram a exposição "A Cerimónia do Adeus - O Funeral de Estado de Mário Soares Visto pelos Fotógrafos" . Esta mostra é composta por 49 fotografias de fotojornalistas portugueses que acompanharam as cerimónias fúnebres de Mário Soares em janeiro de 2017A exposição estará patente na galeria de exposições temporárias da capela do Cemitério dos Prazeres até ao dia 10 de junho.