Presidente homenageou missão portuguesa que salvou criança na Turquia

O chefe de Estado vai entregar na Autoridade Nacional de emergência e Proteção Civil, na GNR, no Regimento de Sapadores de Bombeiros e no INEM as insígnias individuais da mesma ordem de mérito.



Na cerimónia, o comandante da Força Operacional lembrou o salvamento de uma criança nos escombros do sismo na Turquia.