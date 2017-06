Presidente Macron e primeiro-ministro Tsipras enviam mensagens de solidariedade

Lusa 18 Jun, 2017, 14:28 | País

De acordo com fonte oficial do Governo, entre o final da manhã e o início da tarde de hoje chegaram igualmente mensagens dos primeiros-ministros de Itália e Suécia, respetivamente Paolo Gentiloni e Stefan Löfven.

Esta manhã telefonaram a António Costa os primeiros-ministros de Espanha, Mariano Rajoy, e da Alemanha, Angela Merkel, deixando palavras de condolência na sequência da tragédia do incêndio que começou no sábado naquele muncípio do distrito de Leiria.

Pelo menos 62 pessoas morreram no incêndio que atinge Pedrógão Grande e outros dois concelhos do distrito de Leiria desde sábado, disse hoje, pelas 13:00, o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

O balanço anterior era de 58 vítimas mortais.

Fonte oficial do executivo português adiantou também à agência Lusa que António Costa tem recebido de outros chefes de Governo e de responsáveis de instituições internacionais várias mensagens de solidariedade.

Durante esta manhã, chegaram ao primeiro-ministro mensagens escritas do presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, do comissário europeu Carlos Moedas, do primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, e do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.