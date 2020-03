Presidente ouve conselheiros de Estado para decidir sobre estado de emergência

O anúncio foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa, que está em quarentena voluntária, em sua casa, em Cascais, através de uma mensagem em vídeo publicada no site da Presidência da República.



No vídeo o Marcelo Rebelo de Sousa disse tratar-se de uma "comunicação pessoal do Presidente da República", de "agradecimento e solidariedade para com todos os portugueses", acrescentando que a comunicação formal ao país fá-la-á na quarta-feira depois do Conselho de Estado.



Pela positiva, numa mensagem de vídeo de 3:37 minutos, em que disse por duas vezes "vamos vencer", o chefe do Estado quis agradecer a resposta dos portugueses ao surto do novo coronavírus, "uma verdadeira quarentena voluntária dos portugueses nos últimos dias", o seu "civismo, maturidade, compreensão, a solidariedade, o respeito pelos outros".



E agradeceu "novamente" aos profissionais de saúde que "trabalham 24 em 24 horas", que se "ultrapassam a si mesmos".



Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que "aquilo que é preciso decidir será decidido, as medidas que é preciso tomar serão tomadas", a avaliação "será feita hora a hora, dia a dia" numa altura em que os órgãos de soberania estão "juntos, Presidente da República, parlamento, Governo", e com "partidos solidários".



"O que nos une é muitíssimo mais importante do que aquilo que nos pudesse dividir. E vamos vencer", afirmou ainda.



O Presidente recordou que, ao longo da história, os portugueses venceram muitos desafios, como a "pneumónica, há 100 anos", "crise económicas e financeiras" e concluiu: "Vamos vencer."