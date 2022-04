Presidente quer punição exemplar no homicídio que terá envolvido fuzileiros

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a quebra do exemplo no corpo de fuzileiros deve ser exemplarmente punida. As palavras do Presidente da República referem-se ao envolvimento de dois militares, suspeitos do homicídio do agente da PSP Fábio Guerra, depois dos incidentes à porta de uma discoteca em Lisboa.