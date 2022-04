Presidente ucraniano lembra significado do 25 de Abril em discurso na Assembleia da República

O presidente da Ucrânia discursou, por videoconferência, na Assembleia da República, sendo a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro tem a palavra no Parlamento português neste formato virtual. Volodymyr Zelensky denunciou detalhes das atrocidades cometidas pelos soldados russos na região de Kiev, depois de agradecer o acolhimento português e recordou o valor da liberdade e do 25 de Abril para Portugal.