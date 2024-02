Luís Forra - Lusa

Esta posição surge em resposta ao previsto agravamento do tarifário entre 15 e 50%, anunciado na semana passada pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).



A medida insere-se no conjunto de iniciativas para combater a seca na região, mas os autarcas do PSD Algarve garantem que se vão recusar a adotá-la.



Mais pormenores no trabalho do jornalista Mário Antunes.