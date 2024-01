Pressão nas urgências pode levar à suspensão de atividades programadas

Foto: António Antunes - RTP

Problemas que levaram os responsáveis dos serviços a reunirem-se para reavaliar a estratégia face ao impacto da gripe no maior hospital do país.



Vários hospitais já ponderam cancelar consultas e cirurgias para mobilizar mais meios para responder aos muitos casos de infeção respiratória.



Quase 12 horas de tempo de espera é o que têm de enfrentar os utentes com pulseira amarela na triagem do Hospital de Loures.