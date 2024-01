Pressão sobre urgências hospitalares persiste em todo o país

De acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a situação continuou "complicada" na manhã desta quarta-feira,





O tempo recomendado nestes casos é de 60 minutos, mas já se regista uma evolução positiva, considerando que o tempo médio de espera já chegou a ser superior a 18 horas, durante a manhã desta quarta-feira. Segundo a RTP apurou, têm estado mais de 50 pessoas a aguardar nas urgências gerais deste hospital, com pulseira amarela. As corporações de bombeiros confirmaram que, na última noite, muitas ambulâncias ficaram à espera mais de quatro horas para que os doentes tivessem uma maca no hospital.







Segundo o SNS o tempo de espera para doentes urgentes é de 12 horas. Contudo, fonte hospitalar confirmou à RTP que doentes com pulseira amarela estão a esperar, em média, 18 horas quando deviam esperar apenas uma.



O serviço de urgência do hospital de Penafiel continua sob pressão, esta quarta-feira, e não há previsão de quando poderá melhorar. O número de doentes internados nas urgências deste hospital subiu para 91, nas últimas horas, e as ambulâncias continuam à espera no parque de estacionamento para deixar doentes que ainda não tiveram vaga para uma maca.



Em Coimbra a situação parece estar mais tranquila, sendo o tempo médio de espera de uma hora e 40 minutos para doentes urgentes. Na terça-feira, os doentes esperavam em média três horas e meia. Devido à elevada procura às urgências gerais e pediátricas, na terça-feira, foram implementadas medidas adicionais, nomeadamente o reforço de dez camas no serviço de urgências e o reforço da articulação com hospitais periféricos.



Apesar da acalmia que aparenta estar a acontecer nos hospitais de Coimbra, é contudo uma situação que pode mudar e, por isso, a administração hospitalar está a avaliar a continuidade das medidas implementadas.

"Capacidade de paulatinamente melhorar atendimentos"

Já no Amadora-Sintra a situação parece estar a agravar-se nas urgências.O serviço de urgência do hospital de Penafiel continua sob pressão, esta quarta-feira, e não há previsão de quando poderá melhorar.O Hospital Padre Américo confirmou, entretanto, o óbito de uma doente que morreu numa maca dos bombeiros enquanto aguardava para ser observada. A idosa de 80 anos foi classificada com pulseira laranja - muito urgente - na triagem.Na terça-feira, os doentes esperavam em média três horas e meia.O cenário no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra é diferente.Apesar da acalmia que aparenta estar a acontecer nos hospitais de Coimbra, é contudo uma situação que pode mudar e, por isso, a administração hospitalar está a avaliar a continuidade das medidas implementadas.