Presumível agressor de Tavinho entregou-se às autoridades

O jogador está internado no Hospital de Faro, depois de ter sido esfaqueado junto a uma discoteca em Vilamoura. Tavinho estava com um colega quando um homem o agrediu com arma branca.



O suspeito da agressão com arma branca já tinha sido identificado por antecedentes criminais semelhantes e sabe-se que estava em liberdade há dois meses.



A RTP apurou que a agressão pode ter sido um ato de vingança relacionado com desentendimentos entre o irmão de Tavinho, que está detido, e o autor do esfaqueamento.