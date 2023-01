Prevenção dos incêndios debatida em Guimarães

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), o encontro de hoje, marcado para as 15h00 no Teatro Jordão, abrirá o ciclo de reuniões “Preparar o verão no inverno”, organizadas em cooperação com as cinco comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) para sensibilizar os municípios para a limpeza das faixas primárias de combustível, entre outros objetivos.Nas reuniões, com as entidades diretamente responsáveis pelas diferentes componentes da prevenção de incêndios rurais, participam os membros das áreas governativas da Administração Interna, do Ambiente e da Ação Climática, da Coesão Territorial e da Agricultura e Alimentação.Ainda de acordo com o MAI, nos encontros serão também divulgadas as novas linhas de acesso aos fundos europeus em matéria de Proteção Civil, sendo que ao nível do Plano de Recuperação e Resiliência há cerca de 20 milhões de euros para a área da Proteção Civil, dos quais 12,6 milhões de euros para a aquisição de veículos florestais, seis milhões de euros para a compra de Equipamentos de Proteção Individual destinados ao reforço da segurança pessoal dos bombeiros e um milhão de euros para a formação de 3.300 agentes de proteção civil (na sua maioria bombeiros).Numa nota do MAI é igualmente referido que, além de participar na reunião de hoje em Guimarães, nas próximas semana o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, irá estar presente em ações de prevenção desenvolvidas pelos municípios, reuniões de bombeiros voluntários e comandos dos corpos de bombeiros das 24 comunidades intermunicipais, “sob o lema de que é no outono e no inverno que se preparam a primavera e o verão”.