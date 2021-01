Previsão de crescimento de internamentos na próxima semana "muito preocupante"

João Correia Araújo, Presidente Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, revela que as análises feitas estimam que na próxima semana possam ser necessárias, no pior dos cenários, 900 camas de cuidados intensivos e 6500 camas em enfermaria. No cenário menos grave, serão necessárias 700 camas de cuidados intensivos e 4500 camas em enfermaria.