Previsão de mau tempo obriga a cancelar festejos de Ano Novo no Porto, Gaia e Matosinhos

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta que

"Seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano, nas respetivas cidades", salienta a autarquia.

A Câmara do Porto lembra que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima, durante a noite de sábado, dia 31 de dezembro, e a madrugada de 1 de janeiro de 2023.

"O período mais crítico, que corresponde à duração do aviso laranja, está previsto entre as 00h e as 12h de dia 1 de janeiro, domingo", lê-se ainda em comunicado.

Quanto à agitação marítima, com ondas de oeste-sudoeste com 4 a 4,5 metros, está prevista entre as 12h de dia 31 de dezembro, sábado, e as 12h de dia 1 de janeiro, domingo.

Assim, a Proteção Civil "recomenda à população a tomada das necessárias medidas preventivas e de proteção e a adoção de comportamentos adequados que permitam minimizar o risco existente".

Apela-se aos cidadãos para a adoção de uma condução defensiva e para a desobstrução de sistemas de escoamento de águas pluviais, bem como o respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos junto à orla costeira no Porto, Gaia e Matosinhos.

"Estão desaconselhados os tradicionais banhos de mar do dia 1 de janeiro", lê-se também no comunicado enviado às redações.

Pede-se, por fim, especial atenção "na circulação, permanência e estacionamento junto a áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos ou árvores", a "adequada fixação de estruturas soltas" e o acompanhamento das informações que forem disponibilizadas pelo IPMA e Proteção Civil.

c/ Lusa