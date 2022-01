Previsão de um milhão de eleitores em isolamento Covid no dia das eleições

António Cotrim - Lusa

As eleições são já no próximo domingo e as previsões para o número de isolados por contágios diretos e indiretos Covid não param de crescer. Henrique Oliveira, matemático do Instituto Superior Técnico de Lisboa, fez as contas e por este caminho no dia 31 de janeiro seremos "um milhão. Um bocadinho mais, um bocadinho menos".