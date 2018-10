Partilhar o artigo Previstas demolições na costa em sete concelhos do norte Imprimir o artigo Previstas demolições na costa em sete concelhos do norte Enviar por email o artigo Previstas demolições na costa em sete concelhos do norte Aumentar a fonte do artigo Previstas demolições na costa em sete concelhos do norte Diminuir a fonte do artigo Previstas demolições na costa em sete concelhos do norte Ouvir o artigo Previstas demolições na costa em sete concelhos do norte