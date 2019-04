Previstas falhas de abastecimento de combustíveis devido a greve

O protesto vai manter-se até terem um sinal do Governo de que irá voltar à mesa das negociações.



Os motoristas exigem aumento dos salários assim como melhores condições de trabalho, incluindo menor carga horária.



Pedro Pardal Henriques, do Sindicato Nacional destes motoristas, explica as razões da greve ser "por tempo indeterminado" e afirma que o protesto está ter uma adesão de "100 por cento", em todo o país.