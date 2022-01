Primeira semana de aulas. Triplicaram infeções por covid-19 nas crianças e jovens

Foto: José Coelho - Lusa

Foram notificados 88.633 casos entre 10 e 19 de janeiro, quase 10 mil por dia. A maior subida registou-se na faixa etária dos 0 aos 9 anos, com um aumento de 37%, em relação à semana anterior. Dos 10 aos 19 anos a subida foi de 26%.