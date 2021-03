Primeira vaga da pandemia trouxe inúmeras dificuldades às IPSS

As mais de 300 IPSS que participaram na investigação dizem que tiveram problemas na gestão dos recursos humanos.Ouvido pela Antena 1, o investigador Filipe Martins, que é também um dos coordenadores da investigação, destaca ainda a ausência de orientações claras por parte das autoridades de saúde.O estudo conhecido hoje mostra que as instituições tiveram de fazer um grande esforço de adaptação, com planos de contingência e com manobras de reorganização.As conclusões do estudo vão ser divulgadas hoje, ao final da tarde.Os dados foram recolhidos junto de 329 IPSS de todo o país, entre junho e julho do ano passado.